Potsdam - Das Verkehrsministerium in Brandenburg befürchtet Beeinträchtigungen auch für Warenlieferungen aufgrund der geplanten Bauernproteste und Straßenblockaden. Das sonst übliche Fahrverbot für Lastwagen am Sonntag wurde aufgehoben, wie das Ministerium vor den ab Montag geplanten Bauern-Demonstrationen auf seiner Internetseite mitteilte. „Effiziente Lieferketten sind die Grundlage, um die Bevölkerung und die Wirtschaft ausreichend beliefern zu können“, heißt es dort. Angesichts der angekündigten Blockaden habe das Land Brandenburg eine Ausnahmegenehmigung zur Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbotes für den 7. Januar erteilt.

Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Das Blatt beruft sich zudem auf ein ihr vorliegendes Schreiben von Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) an die Landräte und Oberbürgermeister. Darin heißt es laut Zeitung: „Es drohen eine massiv eingeschränkte Versorgung der Bevölkerung sowie Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe für die Logistikunternehmen, falls Waren nicht rechtzeitig geliefert werden können.“

Landwirte wollen am Montag in Brandenburg mit Blockaden an vielen Autobahn-Auffahrten und Trecker-Konvois auf Bundesstraßen gegen Sparpläne der Bundesregierung protestieren. Die Polizei rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen.