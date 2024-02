Pro-palästinensische Demo in Bremen kleiner als erwartet

Mehrere Hundert Menschen demonstrieren bei einer Pro-Palästinensische Kundgebung in Bremen mit Plakaten und Transparenten.

Bremen - Trotz des Auftritts eines bekannten israelkritischen Influencers als Hauptredner sind zu einer pro-palästinensischen Kundgebung in Bremen nach Polizeiangaben deutlich weniger Menschen gekommen als erwartet.

Von 300 bis 400 Teilnehmenden an der Demonstration unter dem Motto „Free Palestine Free Gaza“ sprach die Polizei am Samstag. „Bislang verlief alles friedlich. Uns sind keine Zwischenfälle bekannt“, sagte ein Sprecher am späten Nachmittag.

Zu der Kundgebung der „Palästinensischen Gemeinde in Bremen und Umgebung“ mit dem Influencer Serhat Sisik waren rund 2000 Menschen erwartet worden. Gegen 15 Uhr startete die Veranstaltung vor dem Bremer Hauptbahnhof, nach etwa einer Stunde zogen die Menschen durch die Innenstadt zum Marktplatz.

Die Polizeipräsenz war deutlich verstärkt worden, Mannschaftswagen standen an zahlreichen Kreuzungen. Die Bremer Straßenbahn AG warnte vor Verspätungen und Umleitungen im Stadtgebiet bis 19.00 Uhr.