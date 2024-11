3.863 Euro: So hoch ist jeder Mensch in Sachsen-Anhalt verschuldet, würde man die Schulden der Kommunen auf die Einwohner umlegen. In den kreisfreien Städten ist es sogar noch mehr.

Magdeburg - Der Schuldenstand der Kommunen ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, beliefen sich die integrierten Schulden der Kommunen in Sachsen-Anhalt auf 8,4 Milliarden Euro. Bei den integrierten Schulden werden nicht nur die Schuldenstände von Kern- und Extrahaushalten mit einbezogen, sondern auch Schulden von Einrichtungen oder Unternehmen, an denen die Kommunen beteiligt sind. Kommunen übertragen immer mehr Aufgaben, sodass Schulden dort in den traditionellen Statistiken nicht auftauchen. Nach Angaben des Landesrechnungshofes liegt der Schuldenstand der Kommunen in Sachsen-Anhalt bei 2,9 Milliarden Euro.

Nach der Berechnung der integrierten Schulden liegt die Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei 3.863 Euro, teilte das Statistische Landesamt mit. In den kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau liege sie sogar bei 5.541 Euro und damit deutlich über dem Landesschnitt. Erst in der vergangenen Woche hatte auch der Landesrechnungshof den hohen Schuldenstand der Kommunen kritisiert. Er kritisierte, dass Kommunen teilweise fragwürdige Ausgaben hätten. Denn trotz Rekordeinnahmen seien auch die Ausgaben immer höher.