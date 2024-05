Hannover - Ausflugszüge sollten nach Meinung des Fahrgastverbandes Pro Bahn künftig auch in Niedersachsen und Bremen unterwegs sein. Wie etwa in Bayern sollten auf den am stärksten nachgefragten Strecken zusätzliche Züge mit viel Platz für Fahrräder fahren, teilte der Verband am Sonntag mit. Möglichkeiten für die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln hätten sich zuletzt trotz zunehmender Beliebtheit nicht nennenswert verbessert, sagte der Landesvorsitzende von Pro Bahn in Niedersachsen und Bremen, Malte Diehl.

Dabei sei besonders Niedersachsen seit langem ein Fahrradland. Ausflugszüge, die zusätzlich zum Taktverkehr verkehren, könnten da ansetzen. Züge, die unter der Woche als Verstärker eingesetzt und am Wochenende nicht gebraucht werden, könnten dafür genutzt werden, teilte Pro Bahn mit. Langfristig wären speziell ausgestattete Züge wünschenswert.

Denkbar wären etwa Verbindungen zwischen Hannover und Norddeich oder Bremerhaven. Die Züge bräuchten demnach neben Platz für Fahrräder auch genügend Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen, die dann auch beim Transport der Räder helfen könnten. Zudem sollten nach Auffassung des Fahrgastverbandes auch mehr Busse mit Fahrradanhängern auf allen touristischen Linien unterwegs sein.

Weitere Forderungen sind mehr Informationen sowie einheitliche Tarife für die Fahrradmitnahme in Zügen oder mehr Fahrradverleihe an touristisch genutzten Bahnhöfen. „Ein Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen ist kostengünstig und zeitnah umsetzbar und macht allen Fahrgästen das Leben leichter“, sagte Diehl. Denn wer einmal stundenlang am Bahnhof auf den nächsten freien Fahrradstellplatz im Zug gewartet habe, werde wohl nie wieder einen Ausflug mit Bahn und Rad unternehmen.