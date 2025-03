Preußische Schlösser und Gärten starten in die Saison

Mehrere Häuser öffnen am 1. April ihre Pforten. (Archivbild)

Potsdam/Berlin - Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten öffnet zum April mehrere Häuser. Besucherinnen und Besucher können etwa die Schlossküche Sanssouci oder die Wohnung von Prinz Heinrich im Neuen Palais besichtigen, wie die Stiftung mitteilte. Außerdem öffnen laut Stiftung am 1. April die Neuen Kammern im Park Sanssouci, das Mausoleum Charlottenburg und der Neue Pavillon im Schlossgarten Charlottenburg.

Am 1. Mai folgen weitere Ausflugsziele, wie die Gemäldesammlung der Bildergalerie im Park Sanssouci oder das Schloss Charlottenhof. Später gebe es darüber hinaus Sonderöffnungen: etwa vom Damenflügel von Sanssouci oder der Meierei auf der Pfaueninsel.

In der Wintersaison schließen viele Gebäude der Preußischen Schlösser, Pflanzen werden eingelagert und Figuren und Skulpturen eingehaust. Die traditionelle Ausfahrt der Pflanzenkübel aus der Orangerie am neuen Garten soll am 18. Mai stattfinden.