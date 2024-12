Der letzte deutsche Sieg beim Biathlon auf Schalke ist schon einige Jahre her. Die Routiniers Franziska Preuß und Philipp Nawrath wollen das Ende Dezember ändern.

Gelsenkirchen - Franziska Preuß und Philipp Nawrath starten beim „Biathlon auf Schalke“ am 28. Dezember als zweites deutsches Team. Damit schickt der Deutsche Skiverband seine erfahrensten Skijäger zu dem Event im Fußball-Stadion des Zweitligisten FC Schalke 04. Das Team Deutschland I bilden Vanessa Voigt und Justus Strelow.

„Das ist nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für uns Sportler ein echtes Erlebnis. Genau deshalb habe ich für dieses Jahr zugesagt“, sagte Preuß (30), die schon einmal zusammen mit ihrem Lebensgefährten Simon Schempp auf dem Siegertreppchen in Gelsenkirchen stand. Das Rennen vor mehreren zehntausend Fans findet eine Woche nach dem letzten Weltcup des Jahres statt. Im neuen Jahr geht es dann am 9. Januar in Oberhof weiter.

Endlich wieder ein deutscher Sieg

„Es ist zwar immer ein gewisses Risiko, aber ich will einfach unbedingt noch einmal dabei sein und zusammen mit Philipp ums Podium mitmischen“, sagte Preuß. Auch Nawrath hat große Lust auf das Spektakel und will auf das Podest. „Mittlerweile sind ja schon acht Jahre vergangen, seit ein deutsches Duo auf Schalke gewinnen konnte. Es wird also höchste Zeit, das zu ändern“, sagte der 31-Jährige.