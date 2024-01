Mitarbeiter lassen Schützenschilder in die Losständer herab, um das Wehr so nach und nach zu schließen.

Schönebeck - Das Pretziener Wehr ist angesichts sinkender Wasserstände der Elbe wieder geschlossen worden. Der Vorgang habe mehrere Stunden in Anspruch genommen und sei ohne Probleme verlaufen, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Freitagnachmittag.

Das Wehr war am 28. Dezember geöffnet worden, so wurde etwa ein Drittel des Elbewassers in einen 21 Kilometer langen Kanal um Magdeburg und Schönebeck herumgeleitet, bevor es wieder in den Fluss fließt. Das Bauwerk besteht aus 324 sogenannten Schützentafeln von jeweils 100 Kilogramm Gewicht.