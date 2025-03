Eberswalde/Potsdam - Die Gewinner des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2025 stehen fest. Nach 160 Wertungsvorspielen vor einer Fachjury und vor Publikum vom 20. bis 22. März in Eberswalde wurden 159 Erste Preis vergeben, wie die Geschäftsstelle des Landesausschusses „Jugend musiziert“ in Potsdam mitteilte. 76 Preisträger erhielten eine Nominierung für den Bundeswettbewerb im Juni.

Für den diesjährigen Landeswettbewerb hatten sich 246 Kinder und Jugendliche qualifiziert. Die meisten Teilnehmer verzeichneten die Wertungskategorien Streichinstrumente, Pop-Gesang und Kammermusik mit Klavier.

Der Großteil der Preisträger wird an den öffentlichen Musikschulen in Brandenburg ausgebildet. Mit 35 ersten Preisträgern war das Konservatorium Cottbus in diesem Jahr besonders erfolgreich, gefolgt von der Musik- und Kunstschule Havelland mit 27 und der städtischen Musikschule Potsdam „Johann Sebastian Bach“ mit 19 ersten Preisen.

„Jugend musiziert“ ist der größte Nachwuchswettbewerb der musikalischen Breiten- und Spitzenförderung. Er wird für Solisten und Ensembles ausgeschrieben.