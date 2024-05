Dresden - Der mit 5000 Euro dotierte Zejler-Preis für sorbische Sprache geht in diesem Jahr an Eva-Maria Zschornack. Die siebenköpfige Jury habe die Preisträgerin der Sächsischen Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (CDU), für ihre herausragende Verdienste auf dem Gebiet der sorbischen Literatur empfohlen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Dresden mit. Ihr sorbischer Name ist Jěwa-Marja Čornakec.

„Das Wirken von Jěwa-Marja Čornakec / Eva-Maria Zschornack zeigt beispielhaft, wie die Vermittlung und der Gebrauch der sorbischen Sprache durch Kreativität, Engagement und Zielstrebigkeit fortentwickelt werden kann“, so Klepsch.

Die 1959 geborene Preisträgerin hat den Angaben zufolge 15 Kinder- und Jugendbücher in sorbischer Sprache veröffentlicht, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Zudem habe sie Kindermusicals, Libretti für die Spreewälder Sagennächte in Burg / Bórkowy in sorbischer und deutscher Sprache sowie neun sorbische Vogelhochzeitsprogramme für Erwachsene verfasst. Eine rege Theaterarbeit präge ihr Werk.

Mit dem Zejler-Preis werden seit 2014 alle zwei Jahre herausragende oder beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet des Erwerbs, des Gebrauchs sowie der Vermittlung der sorbischen Sprache prämiert. Die Auszeichnung trägt den Namen des Dichters, Publizisten und Theologen Handrij Zejler (1804-1872), der als Begründer der modernen sorbischen Literatur gilt.

Die Preisverleihung ist den Angaben zufolge für den 17. Juni 2024, 18.00 Uhr, in der Klosterkirche und Sakralmuseum St. Annen in Kamenz geplant.