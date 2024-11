Berlin - Der Präsident des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Mark Seibert, fordert eine deutliche Aufstockung des Personals in seiner Behörde. „Wir bräuchten eigentlich etwa 200 zusätzliche Stellen, um adäquat unsere Aufgaben zu erfüllen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Da muss was passieren, weil auf Dauer ist der Zustand, den die wir hier haben, nicht aufrechtzuerhalten. Wir sind am Ende der Fahnenstange angekommen.“

Noch Anfang 2022 hätten sich 620 Beschäftigte um 22.000 Geflüchtete in LAF-Unterkünften gekümmert. „Heute haben wir 46.000 Plätze in unserem Portfolio, und die Zahl der Beschäftigten ist auf 600 gesunken“, erläuterte Seibert. „Also unser Portfolio hat sich mehr als verdoppelt und meine Belegschaft ist geschrumpft.“ Die Mitarbeiter seien völlig überlastet. Folge für die Kunden des Amtes seien lange Wartezeiten auf die Bescheide.

Das LAF ist für die Aufnahme, Unterbringungen und Versorgung von Asylbewerbern und ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Berlin zuständig.