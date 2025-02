Im DFB-Pokal stehen noch zwei Viertelfinalspiele aus. Was kommt danach? Und warum ist die Runde der besten acht Teams zeitlich gesplittet?

Berlin - Der Pokal-Triumph ist für noch sechs Mannschaften zum Greifen nah. Der Titelverteidiger ist nur noch zwei Siege vom erneuten Coup entfernt, ein Drittligist will im Viertelfinale für die nächste Überraschung sorgen. Auch danach bleibt es spannend.

Wer darf noch auf den Titel hoffen?

Titelverteidiger Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart stehen bereits im Halbfinale, sie hatten ihre Viertelfinals vor drei Wochen gewonnen. Die beiden anderen Teams für die Vorschlussrunde werden in dieser Woche ermittelt. Am heutigen Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) empfängt der einzig verbliebene Drittligist Arminia Bielefeld den zuletzt schwächelnden Bundesligisten Werder Bremen. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) kommt es zum Duell der zwei Erstligisten RB Leipzig und VfL Wolfsburg.

Warum wurden die Viertelfinals zeitlich in zwei Blöcke getrennt?

Das lag an der neu eingeführten Zwischenrunde in der Champions League, Europa League und Conference League. Um eine Terminkollision mit den UEFA-Wettbewerben zu vermeiden, wurden zwei Pokal-Viertelfinals später angesetzt. Eine Aufteilung der Spiele lässt der TV-Vertrag zu.

Wann werden die Halbfinal-Paarungen ausgelost?

Am kommenden Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau ab 18.45 Uhr.

Für wann sind die zwei letzten Runden angesetzt?

Die beiden Halbfinals finden am 1. und 2. April statt. Das Endspiel wird am 24. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Wie viel Geld gibt es zu verdienen?

Der Einzug ins Halbfinale bringt eine Prämie in Höhe von rund 3,35 Millionen Euro. Das wäre vor allem für Arminia Bielefeld ein Segen, die Pokaleinnahmen sind im rund 7-Millionen-Euro-Etat nicht eingeplant. Der Cupgewinner streicht 4,3 Millionen Euro ein, der unterlegene Finalist kann sich immerhin mit rund 2,9 Millionen Euro trösten. An den Einnahmen durch Ticketverkäufe und Bandenwerbung werden die Clubs, die gegeneinander spielen, zu je 45 Prozent beteiligt.

Was wartet auf den Pokalsieger noch?

Neben Ruhm und Geld gibt es auch einen Startplatz in der kommenden Ligaphase der Europa League zu gewinnen. Sollte sich der Sieger über die Bundesliga für die Champions League oder Europa League qualifizieren, geht der Startplatz an die Liga. Dort wird er dann über die Abschlusstabelle vergeben.