Leipzig - RB Leipzig muss im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 womöglich auf Yussuf Poulsen verzichten. Der Stürmer brach am Dienstagnachmittag das Training mit Wadenproblemen ab. „Er hat letzte Woche einen Schlag auf die Wade bekommen. Jetzt hat es ein bisschen reingezogen“, sagte Trainer Marco Rose. Ob der 28 Jahre alte Däne am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Kader stehen kann, ist noch nicht absehbar.

Leipzigs Top-Scorer Christopher Nkunku steht vor einer baldigen Rückkehr ins Mannschaftstraining. „Wir sind jeden Tag dabei, ihn nachzuuntersuchen. Die Verletzung ist an einer Stelle, wo man genau hingucken muss, wann man ihn wieder voll sprinten, voll schießen lässt. Im intensiven Bereich macht er intensiv alles. In den nächsten Tagen führen wir ihn da an die 100 Prozent heran“, sagte Rose.

Der französische Nationalspieler hatte sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Wann genau Nkunku wieder zur Mannschaft stoßen wird, sei laut Rose noch nicht absehbar. Man wolle sich nicht auf einen Tag festnageln lassen.