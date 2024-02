Potsdam - Für die Volleyballerinnen des SC Potsdam liegt das Erreichen des Viertelfinales in der Champions League in weiter Ferne. Nach der Niederlage beim deutschen Meister MTV Stuttgart im Qualifikations-Hinspiel am Donnerstag ärgerte sich Diagonalangreiferin Tara Taubner über verpasste Gelegenheiten. „Vom Gefühl her waren wir in jedem Satz nahe dran“, sagte die 1,86 Meter große Serbin. Trotzdem stand am Ende ein 0:3 (18:25, 25:27, 19:25).

Nach dem ersten deutsch-deutschen Duell in der Geschichte der Frauen-Champions-League meinte auch SCP-Geschäftsführer Eugen Benzel: „Das Ergebnis hört sich deutlicher an, als der Spielverlauf war. Wir hätten einen Satzgewinn verdient gehabt.“ Er dachte dabei in erster Linie an den zweiten Durchgang, als Potsdam 21:17 führte und dann noch 25:27 verlor.

Aber selbst eine 1:3-Niederlage hätte für den SC Potsdam nichts verbessert. Im Rückspiel am Mittwoch braucht die Mannschaft so oder so zum Weiterkommen einen 3:0- oder 3:1-Sieg und müsste im Anschluss daran auch noch einen Golden Set nach Tiebreak-Regeln gewinnen. Benzels Rat: „Wir müssen jetzt schnell unsere Lehren aus der Niederlage ziehen.“

Das ist bitter nötig, denn das Duell Potsdam gegen Stuttgart wird für den Rest der Saison zum Dauerbrenner. Schon am Samstag (17.00 Uhr) stehen sich beide Teams in Stuttgart zum Hauptrunden-Abschluss in der Bundesliga erneut gegenüber. Nach dem Champions-League-Rückspiel folgen zwei weitere Begegnungen in der Bundesliga-Zwischenrunde, auch in den Meisterschafts-Playoffs danach ist ein Aufeinandertreffen möglich. Und am 3. März findet in Mannheim das deutsche Pokalfinale statt. Gegner sind: Potsdam und Stuttgart.