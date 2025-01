Potsdam - Mittelblockerin Sabrina Starks brachte die Gefühle bei den Volleyballerinnen des SC Potsdam auf den Punkt. „Wir haben Geschichte geschrieben für den Verein“, sagte die 1,88 Meter große US-Amerikanerin nach dem 3:0-Sieg am Mittwoch bei CSM Targoviste in Rumänien. Erstmals steht der SC Potsdam damit in einem europäischen Wettbewerb im Halbfinale.

In der Runde der letzten vier wartet auf die Brandenburgerinnen mit dem VC Rom eine ganz hohe Hürde. Das Hinspiel findet zwischen dem 4. und 6. Februar in Potsdam statt.

Doch die souveräne Leistung der Mannschaft gegen Targoviste machte Mut für kommende Herausforderungen. „Der Schlüssel zum Erfolg waren unsere guten Aufschläge und die starke Defensive“, meinte Starks nach dem nur 60 Minuten dauernden Viertelfinalspiel. Nach Champions League und CEV-Pokal ist der Challenge-Cup der dritthöchste europäische Club-Wettbewerb.

Auf der Außen-Annahmeposition vertrat die erst 19-jährige Michelle Bachmann die Französin Jade Cholet, die nach einem Kreuzbandriss monatelang fehlen wird. „Durch den Ausfall von Jade wird es für uns schwieriger, sowohl im Training als auch im Wettkampf“, sagt SCP-Geschäftsführer Eugen Benzel.

Deshalb sucht der Verein für diese Position noch mal Verstärkung. „Einen Schnellschuss wird es aber nicht geben“, verspricht Benzel. Das Transferfenster ist jedoch nur noch bis 31. Januar geöffnet.