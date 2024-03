Potsdam - Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben im Kampf um eine günstigere Playoff-Positionierung in der Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen gewannen die Brandenburgerinnen am Samstagabend in der heimischen MBS Arena 3:1 (25:21, 23:25, 25:13, 25:21). Damit hat Potsdam nach der Zwischenrunde Platz vier sicher. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg beim Dresdner SC am kommenden Samstag (16.15 Uhr) kann sich der SCP noch auf Rang drei verbessern.

Knapp eine Woche nach der heftigen Pleite im Pokalfinale gegen Stuttgart zeigten sich die Potsdamerinnen in deutlich besserer Form. Nach zwei ausgeglichenen Sätzen zu Beginn gewann die Mannschaft von Riccardo Boieri den dritten Satz sehr deutlich und holte im vierten Durchgang einen Rückstand auf.