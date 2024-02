Potsdam (dpa) – - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Zwischenrunde der besten fünf Bundesliga-Mannschaften ihr erstes Spiel gewonnen. Eine Woche nach dem mit 0:3 verlorenen Auftakt beim deutschen Meister MTV Stuttgart gewann die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri am Samstagabend die zweite Partie gegen SSC Palmberg Schwerin mit 3:2 (24:26, 25:23, 25:13, 24:26, 15:13).

Trotz des Sieges in der MBS Arena bleiben die Potsdamerinnen mit fünf Punkten auf dem vierten Platz, vier Zähler hinter dem Dresdner Sportclub. Stuttgart und Schwerin führen das Tableau mit jeweils 15 Punkten an, der VfB Suhl ist mit einem Punkt Letzter. Rodica Buterez war mit zehn Punkten fleißigste Punktesammlerin auf Potsdamer Seite.

Die Potsdamerinnen fanden schwer ins Spiel und konnten beim 19:18 im ersten Satz erstmals in Führung gehen, verloren den Durchgang aber in der Verlängerung. Satz zwei und drei gingen dagegen an die Gastgeberinnen, die vor allem im dritten Durchgang den Gegnerinnen keine Chance ließen. Doch die Gäste aus der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns schlugen noch einmal zurück und sicherten sich wenigstens einen Punkt, ehe Potsdam im Tiebreak gleich den ersten Matchball verwandelte.