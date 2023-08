Potsdam - Die Potsdamer Schlössernacht lockt an diesem Wochenende mit einem großen Spektakel in den Park Sanssouci. Bei dem Event am Freitag und Samstag soll im Welterbepark Sanssouci eine bunte Mischung aus Musik, Gauklerei, Schauspielerei, Artistik und prominenten Lesenden geboten werden. Die Veranstalter rechnen mit einem vollen Park. „Wir sind nahezu ausverkauft“, erklärte eine Sprecherin. Für Freitag gebe es noch Karten. Für den Samstag gehen die Veranstalter bereits von einer ausverkauften Veranstaltung aus. Wenige Tickets seien aber noch an der Abendkasse und online zu erwerben.

Rund 30.000 Menschen nahmen im vergangenen Jahr teil. Das diesjährige Fest nimmt nach Angaben der Veranstalter die holländische Kultur verstärkt in den Blick. Prominente Lesende sind unter anderem die Schauspielerin Katharina Thalbach und Schauspieler Benno Fürmann.