Potsdam - Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hält das geplante Filmfestivals Green Visions für ein gutes Format, um auf unterhaltsame Weise für Klimaschutzthemen zu sensibilisieren. Das Festival werde mit einem Zuschuss von 60.000 Euro durch die Landeshauptstadt unterstützt, kündigte Schubert am Freitag an. Potsdams als „Film- und (Klima-)Wissenschaftsstadt“ sei der geeignete Standort für eine Veranstaltung, die langfristig auch überregional Beachtung finden soll.

Das neue Festival widmet sich dem Themenfeld nachhaltiges Leben. Vom 30. Mai bis 2. Juni werden dabei in der brandenburgischen Landeshauptstadt deutsche und internationale Filme zu Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energie, Landwirtschaft und Ernährung gezeigt. Das Publikum hat nach Angaben der Veranstalter auch Gelegenheit, sich an Wissenschaftsdiskussionen zu beteiligen. Zentraler Festivalort ist das Filmmuseum Potsdam, in dem alle Filmvorführungen mit Wissenschaftsdiskussionen geplant sind.