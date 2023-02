Potsdam - Ein Mann aus der Ukraine soll nach Ermittlungen der Polizei die russische Fahne und Z-Symbole am Turm des alten Landtagsgebäudes am Brauhausberg in Potsdam angebracht haben. Ein Sprecher der Polizeidirektion West sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, es handle sich bei dem Tatverdächtigen um einen 40-Jährigen, der die ukrainische Nationalität habe. Das „Z“ stelle das Symbol der russischen Kriegführung dar. Der Buchstabe steht für die Parole „Za Pobedu“ (Auf den Sieg).

Zu Hintergrund und Motiv des Mannes konnte die Polizei bislang keine Erkenntnisse mitteilen. Die Ermittler kamen auch mit Hilfe von Zeugenhinweisen auf die Spur des Mannes, wie es hieß. Gegen den Verdächtigen werde wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Auch kurz vor dem Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine waren am Donnerstag noch die Symbole am Turm des baufälligen Gebäudes, das den Spitznamen „Kreml“ hat, zu sehen. Eigentümer ist ein Immobilienunternehmen. Immer wieder kommt es auf dem Areal, das einst den brandenburgischen Landtag beherbergte, auch zu Vandalismus.