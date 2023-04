Hilfsaktionen Potsdam schließt Partnerschaft mit ukrainischer Stadt

Potsdams Oberbürgermeister Schubert will in der Ukraine ein Zeichen der Solidarität setzen. Die Stadt schließt bei einer Reise in das Kriegsland eine Städtepartnerschaft. Hilfe bekommt die Feuerwehr dort mit einem Fahrzeug, das eine besondere Unterschrift trägt.