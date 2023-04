Potsdam - Mit mehreren Veranstaltungen hat die Stadt Potsdam am Freitagnachmittag den Opfern der Bombardierung vor 78 Jahren gedacht. „In dieser einen Nacht versanken große Teile des alten Potsdams in Schutt und Asche“, sagte Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) nach Redemanuskript im Potsdam Museum am Freitag. „Die Bomben trafen unterschiedslos. Sie trafen den glühenden Nationalsozialisten, den bloßen Mitläufer wie den Oppositionellen. Sie trafen den Nazischergen, den Soldaten wie den Kriegsgefangenen und den ausländischen Zwangsarbeiter.“

In der Nacht des 14. April 1945 versanken große Teile Potsdams in Schutt und Asche. Fast 1600 Menschen kamen ums Leben, darunter zahlreiche Flüchtlinge aus den Ostgebieten sowie Zwangsarbeiter aus Polen und Frankreich. In weniger als einer halben Stunde warfen die alliierten Flugverbände 1716 Tonnen Bomben über Potsdam ab. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren den Angaben zufolge in der Innenstadt mehr als ein Drittel aller Gebäude völlig oder teilweise zerstört.

Neben den zahlreichen Toten hinterließ der Angriff rund 1000 völlig zerstörte Häuser und etwa 60.000 obdachlose Menschen, wie Exner ausführte. Die Nacht habe eine tiefe Zäsur für die Stadt bedeutet. „Das Herz der alten Residenz- und Garnisonstadt ging in Flammen auf, und die Zerstörungen sollten in den folgenden Tagen zunehmen durch die heftigen Straßenkämpfe, als die Rote Armee die Stadt einnahm.“