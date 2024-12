Potsdam - Die Handballer des 1. VfL Potsdam bleiben weiter ohne Punkte in der Bundesliga. Der Aufsteiger verlor gegen den ThSV Eisenach deutlich mit 26:31 (10:14) und steht somit weiter am Tabellenende. Die nun bereits dreizehnte Niederlage konnten auch Maxim Orlov und Dustin Kraus mit ihren je fünf Treffern als beste Werfer der Brandenburger nicht abwenden.

Vor 1850 Fans in der heimischen Arena am Luftschiffhafen startete das Team von Trainer Emir Kurtagic nervös in die Partie. Auf einen verworfenen Siebenmeter folgten mehrere technische Fehler, sodass die Gäste in der Anfangsphase auf 0:3 stellen konnten. Erst in der siebten Minute erzielte Jannek Klein den ersten VfL-Treffer.

Zu viele Fehler

Zusätzlich zu den Problemen in der Offensive, wo der Ball zu oft zu leicht aus der Hand gegeben wurde, zeigte sich auch die Potsdamer Abwehr nicht aggressiv genug und musste abermals leichte Rückraumtore hinnehmen. So fielen die Gastgeber bis zur 23. Minute auf 7:12 zurück, kurz nach der Pause stand es bereits 11:20 (39.).

Trotz einiger personeller Umstellungen und etlichen Ungenauigkeiten seitens der Eisenacher reichte es danach nicht mehr, um noch etwas Zählbares mitzunehmen.