Pfiffelbach - Eine Postbotin ist in Piffelbach (Landkreis Weimarer Land) bei Apolda von einem Hund in den Oberkörper gebissen und leicht verletzt worden. Die Frau übergab dem 74-jährigen Hundebesitzer am Mittwochnachmittag seine Post und unterhielt sich kurz mit ihm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Postbotin lief anchließend zum nächsten Haus. Der Mann wollte seine Hunde aus seinem Auto holen und mit ihnen auf sein Grundstück gehen, doch eines der nicht angeleinten Tiere rannte der Frau hinterher. Die 51-Jährige kam in eine Klinik. Der Hundebesitzer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Biss werde ans Ordnungsamt gemeldet.