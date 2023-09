Erfurt - Ein Postauto ist in Erfurt abgebrannt. Zunächst hatte es einen lauten Knall gegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem technischen Defekt auszugehen. Das Auto ging am Donnerstagnachmittag in Flammen auf und brannte mit allen Briefsendungen vollständig aus. Der Postbote, der dabei war, die Briefkästen zu entleeren, blieb unverletzt. Der Straßenbelag, ein Kaugummiautomat und ein Briefkasten wurden beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 50.000 Euro.