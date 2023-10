Blick aus einer Schutzhütte in Kronsbergheide in die Heidelandschaft.

Amelinghausen - Mit einer Unterschriftenaktion soll eine Schutzhütte in der Krohnsbergheide bei Lüneburg gerettet werden. „Wir sind sehr enttäuscht, dass sie abgerissen werden soll“, sagt Leonie Laryea. Die ehemalige Heidekönigin gehörte zu einer Gruppe der Landjugend Amelinghausen, die im Mai die mit Spenden finanzierte Holzhütte zusammenbaute. Die jungen Leute hatten die Unterstützung der Samtgemeinde und gingen davon aus, dass sie für das kleine Refugium mitten in der Lüneburger Heide keine Baugenehmigung brauchten.

Doch dann kam alles anders. Sie wurden anonym angezeigt, weil die Schutzhütte an einem Biotop liegt und der Landkreis sah das Werk als bauliche Anlage, das sehr wohl genehmigt werden müsse. Der Vorschlag des nachträglichen Bauantrags wurde abgelehnt. Nun muss abgerissen werden. „Wir haben das Gespräch gesucht, aber nun wird politisch entschieden“, sagt Laryea, die auf die mehr als 12 000 Unterschriften für den Erhalt der offenen Holzhütte verweist, die bei Wanderern bestens ankomme.

Auch Samtgemeindebürgermeister Christoph Palesch (SPD) versteht das Vorgehen nicht, das viele bürokratische Schritte erfordert und Zeit frisst. „Es ist völlig skurril“, sagt der 37 Jahre alte Gemeindedirektor. Der Landkreis habe sich verbissen, findet er. Windenergieanlagen könnten demnächst in Landschaftsschutzgebiete gebaut werden, hier gebe es aber kein Entgegenkommen. Ausnahmetatbestände müssten bei einer 30 Quadratmeter großen Hütte möglich sein. Die Gemeinde wird Widerspruch gegen den Abrissbescheid einlegen, aber es könnte sein, dass man sich sogar vor Gericht trifft.

Denn Landrat Jens Böther (CDU) findet nicht, dass die neue Hütte eine sinnvolle Ergänzung zum Landschaftsbild ist. Zwar habe die Landjugend am Kronsberg eine großartige Gemeinschaftsleistung hingelegt. Wo das Gebäude errichtet wurde, in einem gesetzlich geschützten Biotop mit mehr als 30 seltenen Arten, könne es so aber nicht stehen bleiben. „Wir haben alle Ausnahmemöglichkeiten geprüft, keine davon greift“, hieß es in einer Stellungnahme. Wenn die Verwaltung in Amelinghausen im Vorfeld des Baus auf den Landkreis zugekommen wäre, hätte man zusammen die richtigen Dimensionen für eine Schutzhütte festlegen und einen geeigneten Standort finden können.