Mit ein paar Klicks zu mehr als 200 Tarifverträgen: Neuerungen im Tariftreue-Portal von Sachsen-Anhalt sollen für weniger Bürokratie bei öffentlichen Aufträgen sorgen.

Magdeburg - Eine Erneuerung im Tariftreue-Portal soll die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erleichtern. Auftragnehmer und Vergabestellen finden in dem Portal Datenblätter zu geltenden Tarifverträgen, wie das Arbeitsministerium von Sachsen-Anhalt mitteilte. Rund 200 Tarifverträge aus mehr als 80 Branchen stehen demnach in dem Portal bereit zum Download.

Hintergrund ist die Tariftreueregelung in Sachsen-Anhalt, die Auftragnehmer von öffentlichen Aufträgen unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet, Tarifverträge einzuhalten. In dem Portal sollen die nötigen Informationen dazu schneller zu finden sein und das soll die Auftragsvergabe unbürokratischer machen.