Knapp 47 Tage dauert in Sachsen-Anhalt durchschnittlich die Bearbeitung von Einkommenssteuererklärungen. Damit gehören sie zu den schnellsten bundesweit.

Portal: Finanzämter in Sachsen-Anhalt schneller geworden

Berlin/Magdeburg - Die Finanzämter in Sachsen-Anhalt haben ihr Tempo deutlich erhöht und gehören nun zu den schnellsten im Bundesgebiet. Die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung dauerte 2024 im Schnitt 46,9 Tage, wie das Internet-Portal „Lohnsteuer-kompakt.de“ mitteilte. 2023 hatte die Bearbeitung im Schnitt noch 54,65 Tage gedauert.

Im Ländervergleich liegt Sachsen-Anhalt hinter Hamburg (45,5) und Thüringen (45,7) auf Platz drei. Schlusslicht ist Bremen mit 79,7 Tagen. Der Bundesdurchschnitt lag der Auswertung zufolge bei 50,8 Tagen. Mit 23,8 Tagen das schnellste Finanzamt bundesweit war demzufolge Bensheim in Hessen und Wiesbaden das langsamste (113,3).

Das schnellste Finanzamt in Sachsen-Anhalt war Naumburg. Dort wurden den Angaben zufolge die Steuerbescheide in 38,1 Tagen bearbeitet. Am Ende der Rangliste stand Genthin mit 64,9 Tagen.