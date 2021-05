Pony durch Kopfschuss getötet

Lübbecke - Totes Pferd in Lübbecke: War ein Tierhasser am Werk?

Was ist mit „Schröder“ passiert? Eine Ponybesitzerin in Nordrhein-Westfalen hat am Wochenende ihr geliebtes Mini-Shetlandpony auf der Weide in einer Blutlache liegend vorgefunden, am Kopf eine stark blutende Wunde. Das Tier war tot.

Über Facebook hatte die Besitzerin erklärt, das Pony sei durch einen Kopfschuss getötet worden.

Die Polizei ließ das tote Pony zur Sektion in die Tierärztliche Hochschule Hannover bringen. Am Montagabend veröffentlichten die Ermittler das Ergebnis: Nach Aussage der Spezialisten an der Hochschule ist das Tier nicht durch die Wunde am Kopf gestorben. Eine Schussverletzung könne ausgeschlossen werden, hieß es in einer Mitteilung.

Woran „Schröder“ starb müssen nun weitergehende Untersuchungen zeigen.