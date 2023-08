Erfurt - Mit einer Wanderausstellung erinnert der Landtag an die Verabschiedung der Thüringer Landesverfassung vor 30 Jahren. Erste Station ist am Donnerstag Erfurt, wo Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) die Schau auf dem Fischmarkt eröffnet (9.30). Dort wird ein Zelt aufgebaut, in dem sich Interessierte über wichtige Prinzipien der Demokratie wie die Gewaltenteilung informieren können. Der Text der Landesverfassung soll auf der Zeltbahn zu lesen sein. „Auf den Marktplätzen in Thüringen wird so die Grundlage unseres Zusammenlebens erlebbar für alle Menschen“, erklärte Pommer.

Weitere Stationen sind Leinefelde, Rudolstadt, Nordhausen, Schleiz, Meiningen, Altenburg und zum Abschluss Eisenach. Auf der Eisenacher Wartburg war die Landesverfassung am 25. Oktober 1993 verabschiedet worden.