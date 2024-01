Berlin - Eine Polizistin ist in Berlin-Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) bei einem Schlichtungsversuch angegriffen und verletzt worden. Sie war am Sonntagfrüh auf dem Weg zur Arbeit in der Danziger Straße Zeugin einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 19-Jährigen und einem 18-Jährigen geworden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Versuch zu schlichten, soll der Mann die Polizistin zu Boden geschubst und zusammen mit der 19-Jährigen auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Im Anschluss seien die beiden Beschuldigten geflüchtet.

Polizisten nahmen die 19-Jährige und den 18-Jährigen in der Nähe fest. Bei beiden schlugen durchgeführte Atemalkoholtests positiv an. Laut Polizei stellte sich zudem heraus, dass nach der Frau bereits wegen gefährlicher Körperverletzung gefahndet wurde. Sie sitzt nun in U-Haft. Rettungskräfte brachten die Polizistin mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen.