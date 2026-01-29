Zwei Teilnehmer des Schützenausmarsches in Hannover sollen eine Polizistin auf beide Wangen geküsst haben – ohne ihre Einwilligung. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Zwei Männer sollen beim Schützenausmarsch in Hannover eine Polizistin geküsst haben – jetzt stehen sie vor Gericht. (Archivbild)

Hannover - Beim Schützenausmarsch in Hannover sollen sie eine Polizistin geküsst haben – dafür stehen zwei Männer nun am Donnerstag (9.30 Uhr) vor Gericht. Vorgeworfen wird ihnen sexuelle Belästigung, wie das Amtsgericht Hannover mitteilte. Die Männer im Alter von 34 und 44 Jahren sollen die Frau beim Schützenausmarsch im vergangenen Juli am Oberarm festgehalten und sie ohne ihr Einverständnis auf beide Wangen geküsst haben. Den Angaben zufolge fühlte sich die Kommissarin „emotional überrumpelt“.

Die beiden Männer erhielten Strafbefehle über jeweils 2.100 Euro, dagegen legten sie Widerspruch ein. 14 Zeugen sind in dem Verfahren geladen, wie das Gericht mitteilte. Demnach kann sexuelle Belästigung eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen – in besonders schweren Fällen liegt die Strafe bei drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Das Schützenfest in Hannover wirbt damit, das größte der Welt zu sein. Beim traditionellen Ausmarsch der Schützenvereine versammelten sich im vergangenen Jahr etwa 180.000 Schaulustige. Rund 800.000 Besucher kamen zum Schützenfest – etwa 150.000 mehr als ein Jahr zuvor.