Pulsnitz - Bei einem tierischen Einsatz haben Polizisten in Ostsachsen einen verletzten Mäusebussard gerettet. Der Greifvogel sei am Samstag am Ortsrand von Pulsnitz gesichtet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe einen verletzten Flügel gehabt. Die Beamten suchten nach einem Tierarzt und brachten den Vogel dorthin. Er sei fachgerecht versorgt worden und könne „hoffentlich im neuen Jahr wieder in die Lüfte steigen“.