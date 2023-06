Laußnitz - Einen verletzten Schwan haben Polizisten in Laußnitz (Landkreis Bautzen) von einer Bundesstraße gerettet. Eine Bürgerin hatte das Tier entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Diese fingen den Schwan am Samstagabend ein und brachten ihn in einer Transportbox zu einem Tierarzt.