Eine Streife wird in Chemnitz auf einen 40-Jährigen mit offenem Haftbefehl aufmerksam. In seiner Wohnung finden die Polizisten später Drogen, Waffen und Diebesgut.

Polizisten finden Drogen in Wohnung - 40-Jähriger in Haft

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Chemnitz Drogen, Waffen und Diebesgut sichergestellt. (Symbolbild)

Chemnitz - Polizisten sind bei der Verfolgung eines Mannes in Chemnitz auf eine große Menge Drogen gestoßen. Der 40-Jährige, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, wurde festgenommen und kam in Haft, wie die Polizei Chemnitz mitteilte.

Einer Streife fiel der 40-Jährige mit dem offenen Haftbefehl in der Nacht auf. Der Mann flüchtete in ein Wohnhaus, als er die Polizisten bemerkte, wie es hieß. Eine Frau ließ die Beamten in die Wohnung im Erdgeschoss. Der 40-Jährige versuchte demnach noch, vom Balkon zu springen - die Polizisten nahmen ihn aber vorher fest. Währenddessen flüchtete laut Polizei die Frau aus der Wohnung.

Drogen, Waffen, Bargeld und Diebesgut in der Wohnung

Dort fanden die Polizisten ihren Angaben zufolge unter anderem 715 Gramm Marihuana, 185 Gramm Crystal, mehr als 2.700 Tabletten Ecstasy, knapp 3.400 Euro Bargeld, zwei Schreckschusswaffen, Messer und Utensilien für den Drogenhandel. Außerdem waren drei gestohlene Fahrräder in der Wohnung, wie es hieß.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann und die Frau wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und gegen den Mann zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.