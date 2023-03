Salzwedel - In Salzwedel haben Polizeibeamte vier Personen beim Graffiti-Sprühen erwischt. Die Polizisten waren in der Nacht zum Samstag auf Streife, als sie die Sprayer an einem Pfeiler unter einer Brücke entdeckten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die vier flüchteten, einen 34-Jährigen konnten die Beamten fassen. An dem Pfeiler hinterließen die Täter eine Plane, vier Taschen mit 33 Sprühflaschen und Handschuhen. Bei dem Graffiti handelt es sich laut Polizei um ein Motiv mit Fußballbezug in einer Größe von 20 mal 2 Metern. Ein Strafverfahren läuft.