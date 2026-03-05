Vermummte auf der Straße sollen eine Streife attackiert haben. Es fliegen Steine - und plötzlich explodiert eine Rakete in der Nähe eines Polizisten.

Bremen - Ein Bremer Polizist ist von einer explodierenden Rakete am Kopf getroffen worden. Er erlitt leichte Verbrennungen, konnte laut Polizei aber weiterarbeiten. Wer die Rakete aus einer Gruppe von Demonstranten abschoss, ist noch unklar.

Bis zu 50 vermummte Menschen zogen am Mittwochabend durch ein Bremer Viertel. Sie sollen mit Bannern mit der Aufschrift „Free Maja“ durch die Straßen gelaufen sein, Mülleimer angezündet und Pyrotechnik abgebrannt haben. Außerdem sollen sie polizeifeindliche Parolen und Gesänge angestimmt haben.

Eine Streife, die für einen anderen Einsatz vor Ort war, wurde nach eigenen Angaben gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen. Vermummte sollen sie mit Knallkörpern und Steinen beworfen haben. Dabei sei ein Polizist leicht am Kopf verletzt worden.

Noch bevor weitere Beamte eintrafen, flüchtete die Gruppe. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.