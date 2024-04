Polizisten werden in Bad Frankenhausen in eine Gartenanlage gerufen. Ein 57 Jahre alter Beamter stirbt kurz nach dem Einsatz. Wie es weitergeht, soll nun auch eine Obduktion entscheiden.

Erfurt/Bad Frankenhausen - Ein Polizist ist am Samstagmorgen nach einem Einsatz in Bad Frankenhausen gestorben. Mit einer Obduktion soll nun die Todesursache geklärt und dann über das weitere Vorgehen in dem Fall entschieden werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mühlhausen sollte der Polizeibeamte noch am Samstagnachmittag obduziert werden. Der 57-Jährige war in der Nacht zum Samstag nach dem Einsatz in der Stadt im Kyffhäuserkreis zusammengebrochen und anschließend in einem Krankenhaus in Erfurt gestorben.

Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, waren Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser zur Klärung einer Streitigkeit in eine Gartenanlage in Bad Frankenhausen gerufen worden. Ein 18-Jähriger soll während des Einsatzes um sich geschlagen und dabei auch Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst getroffen haben. Weitere Details zu dem Streit wurden nicht genannt.

Staatsanwalt Benedikt Ballhausen sagte kurz vor der Obduktion auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Das wird für uns das Entscheidende sein.“ Die Staatsanwaltschaft erhoffe sich, dass die Obduktion zeige, was die Ursache für den Tod des Beamten gewesen sei und inwiefern der 18-Jährige beschuldigt werden könne. Der junge Mann sei am Samstagmorgen vorläufig festgenommen worden, sagte Ballhausen. Neben der Obduktion sind ihm zufolge auch Zeugenvernehmungen geplant. Sollte sich ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten des 18-Jährigen und dem Tod des 57-Jährigen erkennen lassen, müsse auch darüber entschieden werden, ob die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag stelle, sagte der Staatsanwalt. Nach dem Tod des Beamten hatte das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte über die Kurznachrichtenplattform X, vormals Twitter: „Ich trauere um einen Menschen, der im Dienst sein Leben ließ. Es macht traurig und betroffen. Der Familie gilt meine Anteilnahme. Die Polizei steht für unsere Gesellschaft und der Dienst ist leider nicht ohne Risiken. Deshalb verneige ich mich vor der Arbeit unserer Polizei.“ Innenminister Georg Maier (SPD) drückte in einem X-Beitrag ebenfalls sein Mitgefühl aus.

Auch der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Raymond Walk, sprach der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus. „Es ist immer tragisch, wenn Polizeibeamte in Ausübung des Dienstes versterben. Unser tiefes Mitgefühl gehört der Familie und den Angehörigen, unsere Gedanken sind aber auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen.“ Gleichzeitig verwies er auf eine hohe Zahl von Angriffen auf Polizeibeamte sowie ihre hohe Arbeitsbelastung.