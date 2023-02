Berlin - Ein Berliner Polizist hat vermutlich einem Autofahrer das Leben gerettet. Auf der Kochstraße in Kreuzberg hatte er am Montagvormittag beobachtet, dass ein Mann leblos in seinem Wagen saß und deshalb an einer Kreuzung nicht weiterfuhr, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Der Polizist habe den Mann aus dem Wagen geholt, ihn reanimiert und Rettungskräfte der Feuerwehr hinzugerufen. Diese brachten den Mann laut einem Feuerwehrsprecher in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes war die Straße zwischen Wilhelmstraße und Friedrichstraße nach Angaben der Polizei etwa eine halbe Stunde gesperrt.