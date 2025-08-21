Völklingen - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Polizeibeamte hätten einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen. Dabei sei ein Beamter lebensgefährlich verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.