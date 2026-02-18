In Lauchhammer starb vor einem Jahr ein junger Polizist. Er wurde von einem Autodieb auf der Flucht überfahren. Beim Prozess sollen nun Polizeikollegen den Tattag nachzeichnen.

Cottbus/Dresden - Der Prozess um einen getöteten Polizisten aus Dresden wird am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Landgericht in Cottbus fortgesetzt. Mehrere Polizeibeamte sind nach Gerichtsangaben geladen, um vom Tattag zu berichten. Dem 27-jährigen Angeklagten wird Mord vorgeworfen.

Die Tat bei Lauchhammer hatte im Januar 2025 große Bestürzung ausgelöst. Der Angeklagte soll als Autofahrer auf der Flucht vor Polizeifahrzeugen mit hohem Tempo gefahren sein. Während eines Überholvorgangs soll sein Wagen den Polizeibeamten erfasst haben, der gerade einen sogenannten Stop-Stick - eine Art Nagelgürtel - auf die Fahrbahn legen wollte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe mit der Tat verdecken wollen, dass er als Mitglied einer Autoschieber-Bande an einem Diebstahl beteiligt war. „Verdeckungsabsicht“ gilt juristisch als ein Mordmerkmal.