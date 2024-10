Ein Polizeiwagen hat auf einer Einsatzfahrt einen Unfall. Sechs Menschen werden in Halle verletzt. Darunter ist auch ein 18-jähriger Fußgänger. Was ist passiert?

Sechs Menschen sind bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen in Halle zum Teil schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Halle - Ein Polizeiwagen ist in Halle auf einer Einsatzfahrt mit einem anderen Auto zusammengestoßen und mehrere Menschen sind verletzt worden. Zwei Personen kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stieß das Polizeiauto am Freitagabend an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Durch den Zusammenstoß kam das Polizeiauto von der Straße ab und erfasste einen 18-jährigen Fußgänger, der an einer Ampel wartete. Der Heranwachsende wurde zwischen dem Auto und dem Ampelmast eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Auch das andere Auto wurde durch die Kollision über das Gleisbett in die Gegenspur geschleudert und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Die herumfliegenden Trümmerteile verletzten einen weiteren Fußgänger. Zudem wurden die drei Beamten im Einsatzwagen als auch der Fahrer des zweiten beteiligten Autos verletzt.

Ob das Polizeifahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, ist laut einer Sprecherin noch Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Rettungswagen und Feuerwehren waren im Einsatz. Auch ein externer Unfallgutachter war vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.