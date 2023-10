Aschersleben - In Aschersleben werden am Freitag (09.00 Uhr) die neuen Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger der Landespolizei Sachsen-Anhalt vereidigt. Es handelt sich laut Innenministerium um mehr als 540 Frauen und Männer. Sie streben eine zukünftige Verwendung im Polizeivollzugsdienst des Landes als Polizeikommissare oder Polizeimeister an. Laut dem Innenministerium befinden sich derzeit 1240 Polizeianwärterinnen und -anwärter im Vorbereitungsdienst an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben.

Das Land will seine Polizei stärken und strebt eine Zahl von mindestens 7000 Vollzugsbeamten bis zum Ende der Legislaturperiode 2025 an. Aktuell seien es 6400. 2019 war mit rund 5800 die Talsohle erreicht.