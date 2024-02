Bischofswerda - Polizisten haben in Bischofswerda mithilfe eines Diensthundes einen 36-Jährigen nach einem Unfall aufgespürt. Der Mann war laut Zeugenaussagen an einem Kreisverkehr mit seinem Motorrad gegen ein entgegenkommendes Auto gerutscht und danach geflüchtet, wie die Polizei Görlitz am Montag mitteilte.

Diensthund Ivan nahm am Sonntagabend die Fährte auf und führte die Beamten den Angaben zufolge zu einer Gartensparte und dem leicht verletzten 36-Jährigen, der sich als Unfallfahrer bekannte. Die Polizisten fanden dort bei dem Mann zwei Tüten mit kristalliner Substanz, hieß es. Außerdem stand der Motorradfahrer laut Polizei unter dem Einfluss von Amphetaminen, Cannabis, Kokain und Alkohol - und hatte keine Fahrerlaubnis. Das Motorrad war demnach weder angemeldet noch versichert, und die Kennzeichen waren entsiegelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 36-Jährigen.