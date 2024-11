Ein Diensthund entkommt in der Region Hannover aus einer beschädigten Transportbox, nachdem der Hundeführer gegen einen Baum gefahren ist. Nach zwei Stunden wird das Tier gefunden.

Hannover - Die Polizei in der Region Hannover hat einen unter dramatischen Umständen entlaufenen Polizeihund nach zweistündiger Suche gefunden. Der Diensthundeführer habe am Morgen auf der Bundesstraße 188 die Kontrolle verloren und sei mit dem Dienstwagen gegen einen Baum geprallt, teilten die Beamten mit. Er sei schwer verletzt aus dem Auto befreit worden.

In dem Fahrzeug waren demnach zwei Diensthunde in speziell gesicherten Transportboxen. Von dem Aufprall sei eine Box so schwer beschädigt worden, dass einer der Hunde entkam und weglief.

Tier wieder in der Obhut der Beamten

Die Polizei bat zunächst die Menschen in der Region Burgdorf und Uetze dringend, bei einer Sichtung des Hundes den Notruf zu verständigen, hieß es. Es sei nicht abzusehen, wie das entlaufene Tier auf fremde Personen reagiere. Nach zwei Stunden gab es Entwarnung: Der Hund sei in der Nähe des Unfallortes von Einsatzkräften gesichert und in Obhut genommen worden.

Die Ursache für den Unfall kurz vor einem Kreisverkehr auf der B188 zwischen Burgdorf und Uetze ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es neben dem Polizisten am Steuer keine anderen Beteiligten. Der Diensthundeführer wurde in ein Krankenhaus gebracht.