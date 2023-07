Bad Blankenburg - Wegen eines seit Donnerstagabend andauernden Feuers sind unter anderem Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber hole immer wieder Wasser aus der nahe gelegenen Talsperre, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage am Freitag. Der Brandort betreffe etwa zwei Hektar Wald an einem Steilhang an einer Landstraße zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg. Die Strecke sei für den Verkehr gesperrt. Verletzte habe es bislang nicht gegeben. Die Brandursache sei noch nicht bekannt.