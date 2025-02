Wenn Menschen vermisst werden, steigen sie für die Suche mit dem Helikopter in die Luft: Beamte der Polizeihubschrauberstaffel haben im vergangenen Jahr viele Stunden in der Höhe verbracht.

Erfurt - 534 Einsätze sind die Polizeihubschrauber der Thüringer Polizei im vergangenen Jahr geflogen. Das seien etwas mehr als in den Jahren 2021 bis 2023 gewesen, teilte die Landespolizeidirektion mit, ohne konkrete Vergleichszahlen zu nennen.

Mit 325 Einsätzen hoben die Helikopter in den meisten Fällen für die Suche nach Menschen und Gegenständen ab, wie es hieß. Dabei ging es etwa um die Fahndung nach flüchtigen Tätern, die Suche nach Vermissten oder nach Autos. Dafür haben die Beamtinnen und Beamten etwas länger als 240 Stunden in der Luft verbracht.

Auch Einsätze bei Demos und Brandbekämpfung möglich

Der Einsatz von Hubschraubern bei Demonstrationen sei eher die Ausnahme, hieß es. Die Polizeihelikopter können auch bei der Brandbekämpfung etwa von Waldfeuern helfen. Doch wie stark die Luftfahrzeuge dafür gefragt seien, hänge etwa von den Wetterbedingungen ab.

Stationiert sind die zwei Hubschrauber der Staffel am Flughafen Erfurt-Weimar. 23 Beamte gehören aktuell der Staffel an. Für die Einsätze in der Höhe können die Polizistinnen und Polizisten unter anderem auf einen Suchscheinwerfer, Tageslicht- und Wärmebildkameras zurückgreifen. Letztere können etwa bei der Suche nach Menschen in dicht bewaldeten Gebieten helfen. Zudem gibt es Gerätschaften, um Menschen über das Abseilen zu retten.

Zusatzausbildung innerhalb der Polizei

Um Teil der Hubschrauberstaffel zu werden, müssen Bewerber bereits die Polizeiausbildung im mittleren oder auch gehobenen Dienst abgeschlossen haben. Wer es durch ein Auswahlverfahren schafft, absolviert spezielle Ausbildungen etwa zur Pilotin oder zum Flugtechniker und besucht die Gemeinsame Luftfahrerschule für den Polizeiflugdienst in Nordrhein-Westfalen. Danach sind weitere Lehrgänge nötig.