In Berlin und Brandenburg gibt es Durchsuchungen an mehreren Orten. Der Verdacht: bandenmäßige Steuerhinterziehung. Einen Fund haben die Ermittler schon gemacht.

Berlin - Polizei und Zoll durchsuchen seit dem frühen Morgen zehn Objekte in Berlin und Brandenburg wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung. Das teilte die Polizei Berlin auf der Plattform X mit. In einer Lagerhalle in Brandenburg an der Havel habe es einen „größeren Fund von Betäubungsmitteln“ gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Einsatz läuft den Angaben zufolge seit 6.00 Uhr - neben Brandenburg an der Havel unter anderem auch in Berlin-Grunewald. Die Ermittlungen richteten sich gegen acht Beschuldigte im Alter zwischen 28 und 62 Jahren, hieß es.