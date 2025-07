Die Polizei ermittelt wegen einer Bedrohung in Königsee. (Symbolbild)

Königsee - Wegen mutmaßlicher Schüsse in einem Mehrfamilienhaus in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist die Polizei in der Nacht zu einem Einsatz ausgerückt. Ein 54-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei den Notruf gewählt, weil ihn ein Mann mit einer Waffe bedroht habe.

Eine Prüfung vor Ort ergab schließlich, dass der 54-Jährige mit einem 36-Jährigen in Streit geraten war. Es habe ein Handgemenge gegeben, in dessen Verlauf der Jüngere eine Waffe gezückt haben soll. Der ältere Mann gab zudem an, mehrere Schussgeräusche gehört zu haben. Verletzt wurde niemand.

Bei dem 54-Jährigen wurden laut Polizei eine kleine Menge Drogen und ein verbotenes Einhandmesser gefunden. In der Wohnung des 36-Jährigen stießen die Ermittler auf eine Gasdruckwaffe und ebenfalls eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.