Berlin - Die Polizei ist wegen einer „offenbar verhaltensauffälligen Person“ in die Zionskirchstraße Berlin-Mitte gerufen worden. Dabei handelt es sich laut einem Sprecher um einen Mann. „Spezialeinsatzkräfte nahmen den 54-Jährigen in der Wohnung fest. Er blieb unverletzt und wird zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht“, erläuterte der Polizeisprecher. Was genau vorgefallen ist, blieb weiter unklar. „Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die Maßnahmen dauern an“, sagte der Sprecher.

Die Polizei wurde demnach um 10.35 Uhr in ein Mehrfamilienhaus gerufen. Wegen des Einsatzes gab es eine Straßensperrung, die größtenteils wieder aufgehoben wurde. Die Straßenbahn der Linie 12 musste zwischenzeitlich umgeleitet werden.