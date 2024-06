Polizeieinsatz an Schule in Berlin-Lichtenberg

Berlin - An einer Schule in Berlin-Lichtenberg hat es einen Vorfall mit einem Messer gegeben. Die Polizei bestätigte einen größeren Einsatz am Dienstagmorgen. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ zog bei einem Streit von zwei jungen Männern einer der beiden ein Messer. Er soll demnach bei der Auseinandersetzung vor Schulbeginn den anderen jungen Mann leicht verletzt haben. Der Vorfall spielte sich auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Grüner Campus Malchow in Neu-Hohenschönhausen ab. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt, der mutmaßliche Messerstecher vorläufig festgenommen.